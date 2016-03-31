رئيس أرامكو: جميع مشاريع الشركة مستمرة كما هو مخطط

أكد الرئيسُ التنفيذي لأرامكو "أمين الناصر" أن جميع مشاريع الشركة للتنقيب والاستكشاف مستمرة، موضحا" أن توسعات حقل "خريص" ستنتهي في موعدها في عام 2018.

وأوضح "الناصر" أن مشروع مصادر الطاقة النظيفة في حقل "رأس تنورة" مستمر وأن الشركة تخطط لتصنيع مزيد من البتروكيماويات المتخصصة بدلاً من البتروكيماويات الأساسية الأقل قيمة.

وفي سياق متصل، قال "الناصر" إن حوضَ الجافورة للغاز غير التقليدي توجد فيه كميات واعدة من الغاز الصخري، ذي الجدوى الاقتصادية العالية.

ومن المخطط أن تتوسع السعودية في استخدام الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء وصناعات الكيماويات.