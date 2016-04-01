"ماشبل" الإخباري يجمع 15 مليون دولار من مستثمرين

جمع موقع "ماشبل" الإخباري المتخصص في التكنولوجيا وثقافة البوب 15 مليون دولار من المستثمرين، من بينهم مجموعة "ترنر" الإعلامية التابعة للعملاق "تايم وورنر".

وبالإضافة إلى استثمار "ترنر" في رأسمال "ماشبل"، أبرمت المجموعتان شراكة في عدة مجالات، أبرزها إنتاج أشرطة الفيديو وتقديم حلول تكنولوجية وإعلانات، وفق ما جاء في بيان.

وينص الاتفاق أيضا على انضمام كيفين رايلي المسؤول في "ترنر" إلى مجلس إدارة "ماشبل" التي أطلقت مؤخرا نسخة فرنسية من موقعها بالتعاون مع قناة "فرانس 24".

وقد سبق لمجموعة "تايم وورنر" أن استثمرت في الموقع الإخباري عبر فرعها "تايم وورنر إنفاستمنتس" الذي شارك أيضا في عملية حشد الأموال هذه.