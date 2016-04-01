"مبادلة" تحقق أرباحاً بـ 1.2 مليار درهم في 2015

حققت شركة "مبادلة" للتنمية أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات 34.1 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب خلدون خليفة المبارك: "تمكنت مبادلة من تحقيق نتائج إيجابية في العام 2015، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم، فقد حققت الشركة إنجازات مهمة على صعيد البنية التحتية الاجتماعية، تمثلت بتسليم مشاريع حيوية في أبوظبي، توجت بافتتاح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومواصلة أعمال التطوير في جزيرة الماريه، وتعزيز قاعدة العمليات في قطاعات أساسية بالنسبة للشركة، مثل صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يُمكّننا من العمل على الإيفاء بالمهمة الموكلة إلينا، والمساهمة في تنفيذ أولويات حكومة أبوظبي المتمثلة في تحقيق نهج التطوير والتنويع الاقتصادي"، وفقاً لما نقلته "البيان".

وتعددت الإنجازات التشغيلية لـ "مبادلة"، حيث شملت بدء مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" استقبال مرضاه في مارس 2015. وفي مجال الاستثمارات المالية السيادية، أوكلت حكومة أبوظبي إلى "مبادلة" إبرام شراكة سيادية مع الصين من خلال إطلاق صندوق استثمار سيادي استراتيجي بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف الاستثمار في الصين ودولة الإمارات عبر قطاعات وفئات أصول متعددة.