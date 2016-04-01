تعرف على 25 شركة عالمية بحجم دول !

لو كانت شركة "Walmart" الأميركية دولة، لجعلت منها مداخيلها السنوية واحدة من الاقتصادات الأعلى من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ولوضعتها في المرتبة 27 عالمياً مباشرة بعد النرويج وقبل أستراليا، متخطية 168 دولة أخرى، بحسب آخر بيانات للبنك الدولي.

أما شركة "Apple" فإيراداتها السنوية التي تبلغ 234 مليار دولار، تعادل الناتج الإجمالي لـ 60 دولة مجتمعة من الاقتصادات الصغيرة، أي حوالي ثلث دول العالم! فيما تعادل شركة "سامسونغ" دولة نفطية مثل الكويت من حيث حجم الدخل السنوي.

ودول مثل إيرلندا وتشيلي تتفوق عليهما شركتا "exxon mobil" و"royal dutch shell"، بينما تتخطى إيرادات "طيران الإمارات" اقتصاد قبرص.

أما إذا أعلنت "دولة فيسبوك" سيادتها وأصدرت عملتها الخاصة وانضمت إلى الأمم المتحدة، فستصبح أغنى من سلطنة بروناي وآيسلندا.

وفي عصر الأعمال العابرة للحدود، والاستثمارات الضخمة، باتت بعض من شركات العالم بحجم دول بل إن بعضها يملك سلطة أقوى من قارات بعينها.