هواوي تحقق أعلى إيراداتها منذ سبع سنوات

نشرت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا يوم الجمعة نتائجها المالية، والتي تعتبر الأعلى من ناحية الإيرادات السنوية منذ عام 2008، وذلك بفضل اعتماد الصين على تقنية الجيل الرابع 4G، ومبيعات الشركة القوية للهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت شركة تصنيع أجهزة الاتصالات إلى ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 37 في المئة لتصل إلى حوالي 61.10 مليار دولار في عام 2015، ويعتبر الرقم أعلى قليلاً من توقعاتها السابقة.

وقالت الشركة، والتي يقع مقرها في مدينة شينزين الصينية، إنها تتوقع ازدياد الإيرادات هذا العام لتصل إلى 75 مليار دولار، الأمر الذي يعني وفقاً لحسابات وكالة رويترز أن معدل النمو سيتباطأ إلى 23 في المئة.

وعملت الشركة على وضع هدف مبكر في عام 2014 يشير إلى إمكانية وصول إجمالي الإيرادات بحلول عام 2018 إلى نحو 70 مليار دولار، الأمر الذي تم ترجمته إلى نمو يقارب من 10 في المئة.

وكانت هواوي قد توقعت حصولها على نحو 30 مليار دولار من عائدات الأجهزة الاستهلاكية لعام 2016، والذي يعتبر أسرع الأقسام نمواً وثاني أكبر مولد إيرادات للشركة العام الماضي.

وتفترض التوقعات تباطؤا في نمو إيرادات الأعمال التجارية بنحو 51 في المئة خلال عام 2016، مقارنةً مع 73 في المئة في عام 2015 الذي تفوقت فيه الشركة على أقرانها المحلية مثل لينوفو وشياومي.

وأصبحت هواوي في عام 2015 أول شركة تصنيع هواتف صينية تقوم بشحن أكثر من 100 مليون هاتف ذكي، وقفزت شحناتها بنسبة 44 في المئة لتكسر تباطؤ نمو السوق، وساعدت في ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 32 في المئة.