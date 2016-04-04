الإمارات تبدأ خفض أسعار مكالمات التجوال 42% خليجيا

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات أن مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بدأوا تطبيق أسقف سعرية جديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المتوسط، انخفضت أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في الإمارات الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 42% اعتباراً من 1 أبريل الجاري، بحسب صحيفة البيان.

يأتي ذلك تنفيذاً للقرار رقم (4) لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سبتمبر عام 2015.

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الهيئة تشارك بصورة فعالة في اجتماعات الفريق الخليجي المعني بتنظيم أسعار التجوال بهدف دراسة تنظيم أسعار التجوال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتصب في مصلحة المستهلك الخليجي.

وأكد أن تنفيذ هذه الأسقف السعرية من قبل جميع مشغلي شبكات الهاتف المتحرك في دول مجلس التعاون الخليجي يعد إنجازا كبيراً.

وقال إننا في الإمارات نضع نصب أعيننا رضا وسعادة العملاء، حيث تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بالنظر في أسعار الخدمات بهدف تقديم الأفضل للمشتركين في الدولة ولضمان حصولهم على خدمات مميزة بأسعار تنافسية.