رئيس "المتقدمة" للعربية: نتوقع تحسن نتائج الربع الثاني

أعلنت شركة "المتقدمة للبتروكيماويات" عن ارتفاع أرباحها بنسبة 63% في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 146 مليون ريال، ما يتماشى مع التوقعات.

وقالت الشركة إن هذا الارتفاع يأتي نتيجة الزيادة في حجم المبيعات مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي تضمن صيانة دورية مجدولة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم ، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، قال ان تكلفة خفض الدعم على اللقيم كانت نحو 7 ملايين ريال في الربع الأول.

وأضافت "المتقدمة" أن سبب انخفاض الربح التشغيلي بشكل طفيف يعود إلى انخفاض أسعار البيع.

وتشمل أرباح الربع الأول من هذا العام، 16 مليون ريال من بيع 5% من أسهم الشركة لمصنع البروبيلين في كوريا الجنوبية المعلن عنه سابقا، إضافة إلى جانب مخصص لخسائر بقيمة 17 مليون ريال نتيجة انخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع.

واكد الملحم أن نتائج الربع الأول من 2016، جاءت أفضل من توقعات الشركة بسبب زيادة في الإنتاج والمبيعات خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن تأثير خفض دعم اللقيمة لم يكن له أثر كبير على نتائج الشركة.

وأضاف أن تخفيض المصاريف وزيادة الإنتاجية دعمت نتائج الشركة بقوة، على الرغم من انخفاض سعر المنتج في الربع الأول إلى 800 دولار، فيما كان في الربع السابق عليه ما بين 950 إلى 1000 دولار.

وأوضح الملحم أن الأسعار بدأت في التحسن وهذا مبشر لنتائج الشركة في الربع الثاني.