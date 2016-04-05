بن محفوظ: شركات سعودية جديدة في مصر بـ4 مليارات دولار

قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ، لـ "رويترز" اليوم الثلاثاء، إنه تم تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال قيمته أربعة مليارات دولار.



وتأتي تصريحات بن محفوظ قبل يومين من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.



وأضاف بن محفوظ في مقابلة مع "رويترز"، أن "رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل سوف يستعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي في القاهرة غدا الأربعاء الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 36 مليار جنية مصري (4 مليارات دولار)، وتم إيداع 10% منها في البنوك المصرية على أن يتم إيداع 25% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".



وفي ديسمبر الماضي أمر الملك سلمان بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.



وقال بن محفوظ لـ "رويترز" إن الشركات الجديدة ستعمل في مشروعات ضمن محور تنمية قناة السويس، وأيضا في مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية، وفي المجالات الزراعية والحيوانية.



وتسعى مصر إلى تحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.



وبلغ حجم الصادرات السعودية لمصر العام الماضي 3.4 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في نفس العام 1.7 مليار دولار.