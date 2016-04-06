مصادر لـ "العربية": التوزيعات قد تغير حجم صفقة أمريكانا

علمت "العربية" من مصادر ذات صلة أن مجموعة أدبتيو الإماراتية لم تطلب تمديد الفحص النافي للجهالة لشركة أمريكانا، مع العلم أن الفحص ينتهي غدا.

وكانت شركة أدبتيو بدأت الفحص النافي للجهالة قبل نحو شهرين بغرض الاستحواذ على حصة شركة الخير، الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي في أمريكانا والبالغة 67%.

وقالت المصادر إن الإجراءات الأخيرة في شركة أمريكانا ستؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد ثمن الصفقة، حيث من المتوقع خصم حجم التوزيعات الضخمة التي أوصى مجلس إدارة أمريكانا بتوزيعها على المساهمين وتبلغ 100% من القيمة الاسمية، أو نحو 40 مليون دينار.

والأرباح العينية التي تقارب قيمتها 52 مليون دينار تعادل محفظة استثمارات الأسهم في شركة أمريكانا.