"هواوي" ترفع حصتها لـ 14% بأقوى 5 أسواق في أوروبا

عززت شركة "هواوي" العالمية من تواجدها في دول الاتحاد الأوروبي، وتمكنت خلال الفترة الماضية من رفع إجمالي حصتها السوقية في مبيعات الهواتف الذكية إلى 14%.

وأوضحت "هواوي" الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن هواتفها الذكية سجلت زيادة في إجمالي مبيعات الأندرويد في الأسواق الخمس الكبرى بالاتحاد الأوروبي والتي تشمل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وذلك وفقاً للبحث الذي أجرته شركة "كانتار" لأبحاث تكنولوجيا الاتصالات.

وقال دومينيك سونيبو، مدير قسم الأعمال التجارية في أوروبا بشركة "كانتار"

لأبحاث تكنولوجيا الاتصالات: "حافظت هواوي على مكانتها في الأسواق الأوروبية الخمس الكبرى باعتبارها ثاني أقوى علامة تجارية تدعم نظام الأندرويد".

وأضاف أن "حصة هواوي ارتفعت في الأسواق الخمس الكبرى لتصل إلى 14% خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، بعد أن وصلت إلى 5% في نفس الفترة من العام 2014".

وتضاعفت حصة هواوي في بريطانيا وفرنسا خلال العام الماضي لتصل إلى المركز الرابع في تصنيف العلامة التجارية بكلا السوقين، وفقا لدراسة كانتار، وحافظت على المركز الثاني لحصتها في الأسواق الإيطالية والإسبانية والألمانية في العام 2015، حيث حصلت الشركة على حصة بلغت 17.8% في السوق الإسبانية و15% في إيطاليا، و8.1% في ألمانيا، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يناير 2016.

وحصدت منتجات "هواوي" شعبيةً كبيرة بين المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، خاصة مبيعات هواتف P8، وP8 لايت و Mate S التي سجلت نموا قويا في النصف الثاني من العام 2015.

وأوضح والتر جونيور، رئيس مجموعة عمل مستهلكي غرب الاتحاد الأوروبي بشركة هواوي، أن الاستراتيجية التجارية الجديدة للشركة تركز على ثلاثة مجالات، تبدأ بتطوير المنتجات ليشمل جميع شرائح الهواتف الذكية، وقال إن "الشركة تلقت ردود فعل إيجابية جداً من المستهلكين على منتجاتها الرئيسية".

وأضاف أن هناك زيادة في التعاون مع المشغلين الرئيسيين والشركاء من مختلف القنوات، لخلق تعاون مثمر لجميع الأطراف المعنية، فضلا عن تطوير وتحسين تجربة البيع بالتجزئة في المتاجر للمستهلكين.