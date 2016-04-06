"واتساب" تعلن تشفير المحادثات والمكالمات الصوتية

أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لـ"فيسبوك" أنها قامت بتفعيل التشفير من نمط (الطرف إلى الطرف) end-to-end encryption لجميع مُستخدمي تطبيق المُحادثات الشهير، وذلك على جميع المنصّات التي يتوفّر فيها التطبيق، ولكل من رسائل الدردشة والصور والفيديو والمكالمات الصوتية.

ويُعتبر هذا النوع من التشفير آمناً للغاية، حيث يتم إنشاء المفاتيح الخاصة بالتشفير بين طرفي المُحادثة بشكل تلقائي، وتكون هذه المفاتح مُخزنة على هواتف المُستخدمين دون أن تمتلك الشركة أو أي جهة أخرى نسخةً عنها، مما يعني أن الرسائل تمر عبر الشبكة بشكل غير مقروء سواء من قِبَل قراصنة الإنترنت أو الحكومات، كما تكون الرسائل مُخزنة بشكلٍ مُشفّر على مُخدّمات واتساب مما يجعلها عصيّة على القراءة حتى بالنسبة للشركة نفسها. وشبّهت الشركة هذا التشفير بأنه أقرب إلى المحادثات الشخصية وجهاً لوجه.

وقالت الشركة إنه وبدءاً من الآن، فإن أية رسالة نصية، أو صورة، أو فيديو، أو ملف أو رسالة صوتية يتم تبادلها عبر التطبيق ستكون مُشفرة بما في ذلك الرسائل المُتبادلة ضمن المجموعات، على فرض استخدام أطراف المحادثة للنسخة الأخيرة من "واتساب".

وأضافت الشركة أن تشفير تطبيقها يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه النقاشات المتعلقة بالخصوصية والحماية، وقالت إن التشفير يساهم في حماية الأشخاص من الإجرام الإلكتروني والقراصنة والأنظمة القمعية.

الآن وبعد التحديث الجديد الذي حصل عليه تطبيق "واتساب" اليوم، ستظهر رسالة لجميع مُستخدمي التطبيق تُبلغهم بأن جميع الرسائل والمكالمات قد أصبحت محمية بواسطة (التشفير التام).

يُذكر أن "واتساب" يُعتبر أوسع تطبيقات الدردشة استخداماً بأكثر من مليار مُستخدم كما أعلنت الشركة أخيراً.