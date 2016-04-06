20 مليار ريال مطالبات تأمينية بالسعودية بسبب الحوادث

حذر المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين في السعودية عادل العيسى من آثار ارتفاع أرقام الحوادث بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة مما يؤدي الى خسائر مادية واجتماعية كبيرة.

وأوضح العيسى أنه وفقا لإحصائيات شركة نجم لخدمات التأمين، فقد ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33% سنويا.

وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة للمطالبات في قطاع تأمين المركبات بالسعودية تجاوزت أكثر من 25 مليار ريال في آخر 5 سنوات فقط منها حوالي 20 مليارا في آخر 3 سنوات فقط، وبمعدل خسارة يتجاوز 93% سنويا.

ولفت إلى أنه يضاف لهذه الخسائر مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية لشركات التأمين والتي تتراوح بين 15% إلى 20% من إجمالي المبيعات عادة. مما يعني أن معدل الخسارة قد تجاوز ما نسبته 100%.

وقال إن هذه هي الحوادث التي تمت مباشرتها من قبل شركة نجم لخدمات التأمين فقط أي أنها لا تشمل الحوادث التي يباشرها المرور مما يعني أن الأرقام الحقيقية هي أعلى من هذا بكثير جدا ومن المعروف أن منظمة الصحة العالمية صنفت السعودية أخيرا بالترتيب 23 عالميا والثاني عربيا في عدد وفيات الحوادث المرورية حيث ارتفع المعدل حاليا الى 27 وفاة لكل 100 الف شخص أي أن عدد الوفيات لمجمل السكان يتجاوز 8000 وفاة سنويا بسبب الحوادث المرورية.

وأشار العيسى، أن ارتفاع عدد الحوادث تزامن مع ارتفاع تكلفة الحوادث والمبالغة في تقدير قيمة الحوادث خاصة في السنوات الأخيرة بسبب تطور التقنية في السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار بصورة كبيرة. كما تزامن مع ارتفاع قيمة الديات من 100 الف الى 300 الف ريال قبل حوالي 5 سنوات.