"الأهلي للتكافل" تبدأ تطبيق نظام آلي متطور يعزز خدماتها

أعلنت شركة الأهلي للتكافل، الرائدة في مجال صناعة التأمين بالمملكة، بالتعاون مع شركة تاتا كونسلتنسي سيرفسز العالمية (TCS) لخدمات التقنية وتطوير الأنظمة والحلول الرقمية، عن إطلاق نظام آلي جديد يواكب أحدث التقنيات وأفضل المعايير في هذا المجال خلال حفل التدشين الذي أقيم مؤخراً في مدينة جدة بحضور مجلس إدارة الشركة والموظفين والشركاء الرئيسيين في المشروع.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بليهيد بن ناصر البليهيد الذي رعى حفل التدشين: "إن تدشين هذا النظام اليوم يأتي منسجماً مع استراتيجية الشركة لبناء وتطوير إمكانياتها الداخلية التقنية والفنية، حيث كانت الشركة تعتمد على طرف ثالث في الجوانب التقنية واليوم أصبح لديها نظام متطور مستقل يعزز من نموها وتطورها. وقال أن اختيار شركة تاتا كونسلتنسي سيرفسز العالمية (TCS)، التي تتمتع بباع طويل في تقنية المعلومات وحلول الأعمال، يخدم الخيار الاستراتيجي للشركة بإدخال أنظمة تقنية حديثة تطور وتدعم عملياتها المختلفة وتعزز من قدرتها على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاعدة عملائها الواسعة."

ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتكافل عبدالرحمن بن صالح العبره: "إن النظام الآلي الحديث يستهدف الارتقاء بمستوى خدمات العملاء وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بالإضافة إلى دعم المنتجات والخدمات الجديدة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية قوية ومتطورة من شأنها دعم رؤية الشركة وتعزيز البنية التحتية لأنظمتها بأرقي معايير الأمان، والمحافظة على ريادة الأهلي للتكافل ومكانتها كشركة رائدة وأولى في تأمين الحماية والادخار في المملكة."

وخلال الحفل تم تكريم الشركاء الرئيسيين في المشروع مثل البنك الأهلي التجاري وشركة تاتا كونسلتنسي سيرفسز وموظفي الشركة القائمين على المشروع.