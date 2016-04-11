نمو أرباح مصرف الإنماء لـ1.05 مليار ريال بالربع الأول

حقق مصرف الإنماء السعودي أرباحا في الربع الأول من 2016، بلغت قيمتها 1.078 مليار ريال، مقابل 1.050 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 2.67%، ومقابل 950 مليون ريال في الربع السابق بنمو 13.47%.

وقال المصرف في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن ارتفاع صافي الدخل بسبب زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.58% وذلك نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، والذي سجل نمواً بوتيرة أسرع من متوسط نمو محفظة القروض على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف المصرف أن دخل صافي اتعاب الخدمات البنكية ارتفع ودخل تحويل العملات، في مقابل انخفاض الدخل من المتاجرة و دخل توزيعات الأرباح وكذلك خسائر استثمارات لغير أغراض المتاجرة. وسجل إجمالي مصاريف العمليات ارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المصاريف المتعلقة بالرواتب، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وكذلك في مخصص خسائر الائتمان في حين انخفض مخصص خسائر الاستثمارات.

وبلغ إجمالي أرباح المصرف خلال الربع الأول 1.631 مليار ريال، مقابل 963 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 8.96%.

وتراجعت موجودات مصرف الإنماء بنسبة 5.09%، فيما تراجعت الاستثمارات بنسبة 55.17%، مقارنة بالربع الأول من 2015.