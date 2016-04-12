ارتفاع أرباح "الأهلي" السعودي الفصلية لـ2.63 مليار ريال

حقق البنك الأهلي التجاري السعودي صافي أرباح بلغت قيمتها 2.63 مليار ريال في الربع الأول من 2016، مقابل 2.60 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 0.96%، ومقابل 2.127 مليار ريال في الربع السابق بنمو 23.7%.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان أن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية قد أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 9.9% بالإضافة الى زيادة الدخل من تحويل العملات الاجنبية بنسبة 14.1%.

وأضاف الميمان أن موجودات البنك شهدت نمواً حيث بلغت 453 مليار ريال مقابل 450 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 0.8%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 59 مليار ريال، مقابل 49 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 19.8%، وبلغ ربح السهم الواحد 1.32 ريال مقابل 1.31 ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وقد نمت محفظة التمويل والسلف لتبلغ 265 مليار مقابل 227 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 16.8%، وبلغت ودائع العملاء 326 مليار ريال مقابل 343 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 4.9%.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" قال الأهلي التجاري، إن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.5%، وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، إضافة إلى ارتفاع كل من دخل رسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات، قابله انخفاض في دخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة ودخل المتاجرة.

وذكر البنك أن مصاريف العمليات ارتفعت بنسبة 11.5%، وذلك نتيجة ارتفاع كل من المصاريف العمومية وإلادارية ومخصص خسائر التمويل في حين انخفضت مصاريف الرواتب.

وارتفعت إجمالي أرباح البنك الأهلي في الربع الأول إلى 4.69 مليار ريال، مقابل 4.44 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 5.53%.