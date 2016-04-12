"برتامينا" تتطلع لإنفاق ملياري دولار في قطاع الطاقة

قال أحد مديري شركة برتامينا الحكومية للطاقة في إندونيسيا، إن الشركة خصصت ميزانية بقيمة ملياري دولار لعمليات الدمج والاستحواذ على أصول في قطاع النفط والغاز هذا العام وسط جهود لتوفير الإمدادات اللازمة لتغطية الطلب المتنامي على الطاقة في السوق المحلية.

وقال سيامسو علام، مدير أنشطة المنبع في تصريحات لرويترز خلال مقابلة أمس الاثنين، إن برتامينا تتطلع لتنفيذ عمليات شراء في مشروعات ببلدان من بينها العراق والمملكة العربية السعودية وروسيا، وإنها ستستهدف أيضا التوسع في مناطق مجاورة لتعزيز المطالبات السيادية الإندونيسية، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج من خلال عمليات الدمج والاستحواذ بواقع 14 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا هذا العام وبواقع 117 ألف برميل يوميا في 2017.