برنامج "سيف ذا دريم" يغلق جلسة تداول بورصة ناسداك

لبى المركز الدولي للأمن الرياضي، من خلال برنامج "سيف ذا دريم" أو (انقذ الحلم) دعوة من بورصة ناسداك العالمية ومقرها تايمز سكويرز بولاية نيويورك الأميركية، للاحتفال باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام الأسبوع الماضي.

وفي احتفالية جسدت جانبا من مضامين الشفافية والأخلاق وتكريس المبادئ الإنسانية، أغلق باب التداول تزامنا مع يوم الرياضة الدولي الذي يوافق سنويا السادس من أبريل بالجرس الشهير المعتاد لكن هذه المرة في احتفالية استثنائية بحضور ممثلي برنامج "سيف ذا دريم"، وهو البرنامج الذي انطلق للعالم من دولة قطر في عام 2012 بالشراكة بين اللجنة الأولمبية القطرية والمركز الدولي للأمن الرياضي ومؤسسة ديل بيرو التي يملكها نجم الكرة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو والشريك التكنولوجي "أوريدو".

وقد أعرب المسؤولون ببورصة ناسداك عن شكرهم لتلبية المركز الدولي وبرنامج "سيف ذا دريم" الدعوة والمشاركة في هذا الحدث مشددين من جديد على ان دعوة ومشاركة "سيف ذا دريم" تجسد رغبتهم في ترسيخ قيم ومعايير الأخلاق والنزاهة والشفافية في المعاملات المالية.

وأغلق مؤشر ناسداك في ذلك اليوم (رمزيا) على (أعلى ارتفاع أخلاقي وإنساني) بجرس ضربه مسؤولو "سيف ذا دريم"، البرنامج الذي يهدف إلى تثقيف وتعزيز وحماية القيم الأساسية والنزاهة في الرياضة وخارجها والذي أصبح وسيلة فاعلة وباعثة للأمل للشباب الذين تقطعت بهم السبل في بؤر التوتر في العالم وبات يرمز "سيف ذا دريم" لأضخم حملة دولية لتعزيز الأخلاقيات داخل وخارج الملاعب.

داو جونز

ورغم أن المركز الدولي للأمن الرياضي وقع نهاية العام الماضي اتفاقية شراكة مع مؤشر بورصة داو جونز، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها مسؤولو المركز والبرنامج دعوة رسمية من البورصة المنافسة وهي بورصة ناسداك للمشاركة في الاحتفالية التي أقيمت في ميدان تايمز سكويرز الشهير والتي احتفل فيها المؤشر العالمي باليوم الدولي للرياضة في حضور ومشاهدة مئات الآلاف من الجماهير الذين تزينوا بألوان البرنامج (البرتقالية) وهي الألوان التي تبعث عن الأمل والطموح لحياة أفضل خاصة لشرائح المحتاجين والمحرومين في العالم.

وفي الوقت الذي رن فيه جرس ختام جلسة التداول، عرضت لوحة ناسداك الشهيرة في قلب ميدان تايمز سكويرز أغنية "سيف ذا دريم" التي ألفها الموسيقار الشهير يوسو ندور وقدمها لأول مرة خلال الفعاليات التي نظمها برنامج "سيف ذا دريم" تايمز سكوير في شهر نوفمبر الماضي والتي يتم توجيه عائداتها لصالح أنشطة برنامج "سيف ذا دريم" حول العالم. وحضر هذه الاحتفالية، أليساندرو بينتو مدير الاتصال الدولي ببرنامج "سيف ذا دريم" ممثلا عن المركز الدولي للأمن الرياضي.

يذكر أن بورصة ناسداك هي سوق مالية أميركية أنشئ في عام 1971. ويقع المقر الرئيسي لنازداك في مدينة نيويورك، وهي أكبر بورصة تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية مع نحو 3700 شركة مدرجة بها وأول سوق للأوراق المالية الإلكترونية في العالم، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يومياً أعلى من أي بورصة أميركية أخرى.