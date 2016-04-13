توقيع عقد محطة كهربائية في الشارقة بـ126.5 مليون درهم

وقع مركز الشارقة للاستثمار عقداً مع شركة سكان للمقاولات الإلكتروميكانيكية بقيمة 126.5 مليون درهم إماراتي، وذلك للبدء في تركيب محطة الطاقة الكهربائية الخاصة بمشروع مركز الشارقة للاستثمار الكائن في منطقة العرقوب بالشارقة، والذي يقام على مساحة إجمالية تصل لحوالي 32 مليون قدم مربعة في منطقة حيوية على مقربة من مطار الشارقة الدولي.

وبموجب العقد ستقوم شركة سكان للمقاولات بتركيب محطة الطاقة الكهربائية من نوع سيمينز في موقع مشروع مركز الشارقة للاستثمار بطاقة 180 ميغا واط وربطها بمحطة الحمرية للطاقة، على أن تستغرق أعمال التركيب والانجاز نحو 20 شهراً.

وتم توقيع العقد بحضور الدكتور راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة. حيث وقع العقد صالح السريع، رئيس مجلس إدارة مركز الشارقة للاستثمار، وجورج خليل عزيز، الشريك والمدير التنفيذي لشركة سكان للمقاولات الإلكتروميكانيكية.

ويخدم مشروع مركز الشارقة للاستثمار قطاع الأعمال في إمارة الشارقة، حيث سيساهم في استقطاب المستثمرين لإقامة مشروعات مبتكرة يتوفر فيها مجالات وآفاق جديدة للعمل الاقتصادي، وذلك من خلال توفير كافة التسهيلات والحوافز والخدمات التي من شأنها استدامة التطور الاقتصادي الذي تشهده الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وقال جورج خليل إن غالبية أجزاء المحطة هي من انتاج شركة سيمينز الألمانية، وستقوم بتوليد طاقة كهربائية لكامل المشروع ومرافقه بقدرة تصل إلى 180 ميغا واط، وستستغرق أعمال التركيب والانجاز فترة 20 شهراً، ومن المتوقع انجاز المحطة في نهاية العام 2017. وتعتمد المحطة أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وسيتم ربطها بمحطة الحمرية ضمن الشبكة الرئيسية لكهرباء الشارقة.