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تراجع أرباح السعودي الهولندي لـ511.5 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
البنك السعودي الهولندي
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تراجعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الهولندي إلى 511.5 مليون ريال، في الربع الأول من 2016، مقابل 538.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 5.09%، ومقابل 451.32 مليون ريال، في الربع السابق بنسبة نمو 13.3%.

وقال البنك في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن انخفض صافي الربح نتيجة لانخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.74% والذي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في دخل المتاجرة ودخل أتعاب وعمولات قابله بشكل جزئي ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة. وارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.20%.

وبلغ إجمالي ربح العمليات والاستثمارات 915.5 مليون ريال، مقابل 931.7 مليون ريال، في الربع الأول من 2015، بتراجع 1.74%.

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