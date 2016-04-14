تراجع أرباح السعودي الهولندي لـ511.5 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الهولندي إلى 511.5 مليون ريال، في الربع الأول من 2016، مقابل 538.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 5.09%، ومقابل 451.32 مليون ريال، في الربع السابق بنسبة نمو 13.3%.

وقال البنك في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن انخفض صافي الربح نتيجة لانخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.74% والذي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في دخل المتاجرة ودخل أتعاب وعمولات قابله بشكل جزئي ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة. وارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.20%.

وبلغ إجمالي ربح العمليات والاستثمارات 915.5 مليون ريال، مقابل 931.7 مليون ريال، في الربع الأول من 2015، بتراجع 1.74%.