انخفاض خسائر "كيان" السعودية الفصلية لـ216 مليون ريال

تراجعت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات إلى 216.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2016، مقابل 591.64 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 63.5%، ومقابل خسائر 624 مليون ريال في الربع السابق بنسبة انخفاض 65.4%.

وبحسب بيان الشركة الذي نشر على موقع السوق السعودية "تداول" فإن سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وانخفاض تكلفة اللقيم وبعض المواد الخام وكذلك انخفاض رسوم التسويق وانخفاض في مخصص الزكاة خلال الربع الحالي.

وبلغ إجمالي ربح الشركة في الربع الأول من 2016، نحو 77.61 مليون ريال، مقابل خسائر 367.86 مليون ريال، في الربع الأول من 2015.

وتكبدت الشركة خسائر تشغيلية في الربع الأول بلغت قيمتها 24.3 مليون ريال، مقابل 442.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 95.5%.