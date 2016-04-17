تراجع أرباح "معادن" الفصلية 35% إلى 168 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 35.26% في الربع الأول من 2016، إلى 168 مليون ريال، مقارنة بـ260.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية تداول" الإيرادات انخفضت بنسبة 17% نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية لجميع المنتجات وانخفاض في حجم مبيعات الألمنيوم، إضافة إلى انخفاض متوسط السعر المحقق لمنتج الفوسفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا بنسبة حوالي 30%، في حين انخفضت أسعار الألومنيوم (بما في ذلك علاوة البيع الفوري) تقريبا بـ 25% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة في الربع الأول نحو 492.9 مليون ريال، مقابل 615.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 19.97%.

وأضافت الشركة أنه تم تعويض الانخفاض في أسعار السلع الأساسية جزئيا بزيادة حجم مبيعات الأمونيا والفوسفات ثنائي الأمونيوم والذهب. تم تعويض أثر انخفاض الربحية جزيئا حيث انخفضت تكلفة المبيعات بحوالي 16% عن طريق خفض تكاليف المواد الخام ومبادرة الشركة المستمرة لخفض تكاليف التشغيل. وقد أدت هذه المبادرة إلى خفض مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 65%، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10%.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة معادن في الربع الأول من 2016 نحو 302.6 مليون ريال، مقابل 387 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 21.82%.