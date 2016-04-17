شركة "سابك" تسعى لتنمية مبيعاتها لتركيا لأكثر من 30%

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، عن أبعاد اقتصادية استراتيجية هامة جداً لزيارة خادم الحرمين لمصر وتركيا فيما يخص شركة "سابك" وصناعاتها ورجال الأعمال من خلال زيادة تهيئة المناخ العام للاستثمار في الدولتين.

وقال البنيان "تسعى "سابك" لتنمية مبيعاتها في تركيا البالغة نسبتها 30% عام 2015، وهذا توجه جيد وإيجابي، ونطمح من خلال التعاون مع وزارة التجارة في التواصل مع الحكومة التركية لرفع بعض المعوقات التي تعيق تدفق الاستثمارات، وما يخص الضرائب على منتجات البتروكيماويات من "سابك" وغيرها لتركيا، وهذه الزيارة تساهم في دحر اتهامات الإغراق وجهود الحكومة في التصدي لحملات الدعائية ومنع بزوغ حملات الإغراق"، بحسب "الرياض" السعودية.

وقال لقد كان لنا تواصل مع الحكومة التركية ولقاء رجال الأعمال السعوديين مع رئيس مجلس الوزراء التركي منذ ثلاثة أشهر، وكانت من ضمن المواضيع التي طرحت لتعميق التجارة البينية بين البلدين، وكانت جزءا من الأجندة الخاصة بزيارة خادم الحرمين من خلال دعم وزير التجارة وتواصله مع الشركات لتحفيز التجارة البينية بين الدولتين، وعملية الضريبة على منتجات سابك البتروكيماوية، وكذلك رفع الإجراءات ذات العلاقة بالإغراق، وهذه من النقاط الأساسية التي طرحت.

وأوضح "ذكرنا لرئيس الوزراء التركي لأن زبائننا في تركيا يطلبون من سابك زيادة الكميات، ولكن لا نستطيع زيادة الكميات لسببين: الأول فرض الضرائب مما يحدونا للبحث عن أسواق أخرى ذات عوائد أكبر لأننا ندفع 6-6.5% كضرائب، وثانياً عندما ندخل في عملية الإغراق لرفع بعض الإجراءات التي اتخذت ضد المنتجات السعودية نأخذ 6 إلى 9 أشهر من المفاوضات التي تؤثر على عملية التجارة الحرة بين البلدين، وزيارة الملك سيكون لها دور كبير جداً في إزالة هذه الحواجز".