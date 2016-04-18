اليابان تتعهد بدعم الشركات المتضررة من الزلازل

وعدت الحكومة اليابانية بدعم الشركات التي تضررت من سلسلة الزلازل، التي وقعت في جزيرة كيوشو مركز التصنيع بجنوب اليابان، ولكنها امتنعت عن توضيح ما إذا كانت هذه الكارثة ستؤثر على توقيت زيادة ضريبة المبيعات في ابريل المقبل.



وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحافي إن الحكومة ستقدم الدعم المالي اللازم بما في ذلك الشركات التي تضررت من الزلازل، وإن الحكومة قد تستخدم صندوقا احتياطيا يبلغ حجمه 350 مليار ين، ما يعادل 3.24 مليار دولار وفقا للاحتياج.



وهبطت بورصة الأوراق المالية اليابانية أكثر من ثلاثة في المئة اليوم الاثنين بعد وقوع زلازل وصلت قوتها إلى 7.3 درجة في جنوب غرب جزيرة كيوشو مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا وإجبار شركات رئيسية على إغلاق مصانعها.