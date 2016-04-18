تراجع أرباح "سابك" الفصلية 13% لـ3.41 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بياناتها المالية التي أظهرت تراجع صافي ربح الربع الأول من 2016 إلى 3.41 مليار ريال وهو ما يعكس تراجعا بنسبة 13.23% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بأرباح كانت وقتها بنحو 3.93 مليار ريال.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) سبب انخفاض صافي الربح مقارنة مع الربع المماثل مع العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات علما أن خسائر قطاع المعادن بلغت 725 مليون ريال سعودي وأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات.

وعزت "سابك" سبب ارتفاع صافي الربح عند مقارنته مع الربع الأخير من 2015 إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى إضافة إلى انخفاض خسائر قطاع المعادن مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال سعودي بالربع الرابع للعام 2015 مبينة أن حصة سابك منها بلغت 375 مليون ريال سعودي.

وكان هناك انخفاض خلال الربع الحالي في متوسط أسعار بيع المنتجات، كما أعادت الشركة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للربع الحالي.