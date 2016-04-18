"إعمار مولز" تعقد اجتماع جمعيتها العمومية غداً

يعقد الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية لشركة "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة التي تمتلك شركة التطوير العقاري العالمية "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS)، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016، وذلك في قاعة "دايموند" بفندق "العنوان دبي مول". وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيتم تأجيله إلى يوم 26 أبريل 2016 بنفس التوقيت، وفي المكان ذاته.

سيتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة "إعمار مولز" مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 10% من رأس مال أسهم الشركة بسعر 10 فلوس للسهم على المساهمين.

وستقوم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والتصديق عليهما، وتقرير المدققين الماليين عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات لعام 2016. كما سيسعى الاجتماع إلى المصادقة على تعديل اسم الشركة من "إعمار مولز جروب" إلى "إعمار مولز".

وكانت "إعمار مولز" قد حققت صافي أرباح بقيمة 1.656 مليار درهم، ما يعادل 451 مليون دولار، خلال السنة المالية 2015، في حين وصلت إيرادات التأجير إلى 2.992 مليار درهم، ما يعادل 815 مليون دولار.

وحققت "إعمار مولز" إنجازاً جديداً في عدد الزوار المتوافدين إلى مراكزها والذي تجاوز 124 مليون زائر في 2015 بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع 2014، في الوقت الذي استقبل فيه "دبي مول" 80 مليون زائر سنوي مرسخاً مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.