"قودي" السعودية تبرم اتفاق توزيع مع "جلفكو" في الإمارات

أعلنت قودي، الشركة السعودية الرائدة على مستوى المنطقة في صناعة الأغذية المعلبة، أنها أبرمت اتفاق توزيع حصري مع جلفكو الإماراتية، يتيح لها دخول أسواق الإمارات كي تساهم في تلبية احتياجاتها من الأغذية المعلبة عالية الجودة.

وبهذا الاتفاق، تواصل الشركة التي تزيد قيمتها عن مليار ريال سعودي توسعها خارج حدود المملكة، وهي تستعد الآن لتوفير منتجاتها الغذائية عالية الجودة لكل العائلات وشرائح المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن أحمد سعيد باسمح أسس شركة قودي في العام 1969، لتصبح الآن إحدى الشركات الكبرى إقليمياً في صناعة الأغذية المعلبة.

وستبدأ الشركة بتقديم مجموعات منتجاتها الأساسية في أسواق الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم المعكرونة والتونة وزبدة الفول السوداني والذرة المعلبة، وهي تطمح إلى زيادة حصتها في السوق الإماراتية التي تعتبرها الشركة ثاني أهم اقتصاد بالنسبة لها في منطقة الخليج، حيث يُتوقع أن يبلغ حجم سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات نحو 16 مليار درهم هذا العام، بنمو 3% عن العام الماضي.

وقال خالد أمين تميرك، المدير العام لشركة قودي: "تملك الإمارات واحداً من أكثر قطاعات الأغذية والمشروبات حيويةً في المنطقة، ودخول هذه السوق يتيح لشركتنا تلبية احتياجات كلٍ من قطاعي الاستهلاك الداخلي والتجارة، وتوفير أغذية معلبة عالية الجودة لزيادة التنوع والخيارات أمام المستهلكين. وتساهم شراكتنا مع جلفكو في تسهيل دخولنا أسواق الإمارات، وتوفير منتجاتنا في أهم المتاجر والشركات التجارية فيها، بالاستفادة من التزامهم وعلاقاتهم القائمة منذ فترة طويلة".

وتمتاز دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى مستويات التنمية الحضرية بين الدول الخليجية، مع علاقاتٍ قوية بأحدث القنوات التجارية. وتلتزم قودي بالاعتماد على أبحاث السوق لفهم عادات المستهلكين، وستعمل على اغتنام شراكتها مع جلفكو لدخول هذه السوق المهمة بقوة.

وتعتبر شركة جلفكو (الخليج للتجارة والتبريد ذ.م.م) موزعاً للسلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1962، ولديها علاقاتٌ وطيدة مع أهم القنوات التجارية، ما يوفر لمنتجات شركة قودي أفضل انتشارٍ ممكن عبر أهم باعة التجزئة في مجال الأغذية المعلبة. وتستهدف قودي بدايةً الوصول إلى أكثر من 400 متجر في قطاع التجارة الحديثة، ونحو 500 متجر تقليدي، مع إمكانية النمو إلى 11 ألف متجراً في أنحاء الدولة.

وقال خالد عيسى، رئيس العمليات في مجموعة جمعة الماجد المالكة لشركة جلفكو: "تمثل علامة قودي عقوداً من التميز والجودة العالية التي حازت على ثقة واحترام المستهلكين والعاملين في هذا القطاع في المنطقة. وتوفر لنا هذه الشراكة فرصة تقديم المزيد من الخيارات لعملائنا، وتزويد المستهلكين بمنتجاتٍ عالية الجودة مصنوعة في المنطقة ومصممة لتلبية احتياجات الحياة العصرية".

وقد اختارت قودي أسواق الإمارات العربية المتحدة كأولويةٍ في خططها لتوسيع انتشار العلامة التجارية على مستوى المنطقة، وذلك للاستفادة من الحجم الهائل لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي في هذه الدولة، والذي يمكن أن يمثّل ما يصل إلى 50% من أعمال قودي في الإمارات.