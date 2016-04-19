سابك: المبيعات تراجعت 12.4% في الربع الأول

قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف عبد الله البنيان الثلاثاء إن مبيعات الشركة تراجعت 12.4%، على أساس سنوي في الربع الأول من 2016 مضيفا أن الشركة خفضت التكاليف في وحدة الصلب للتكيف مع تباطؤ القطاع.

وبلغ إجمالي مبيعات سابك إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم 31.15 مليار ريال (8.31 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس مقارنة مع 35.56 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2015.

وكانت سابك أعلنت أمس الاثنين انخفاض صافي ربحها 13.2%، على أساس سنوي في الربع الأول وهو ما عزته إلى تراجع متوسط أسعار بيع منتجاتها وخسائر قدرها 725 مليون ريال في أنشطة المعادن.

وقال البنيان في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم إن سابك خفضت التكاليف في وحدتها الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" بنسبة 17%، في الربع الأول من 2016 مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. لكنه لم يخض في تفاصيل.

وذكر أن الشركة لم تصدر أي حديد تسليح بعد "ولا نزال نركز على السوق المحلية التي تبشر بآفاق إيجابية."

وأضاف أن إنتاج سابك زاد 6%، في الربع الأول مقارنة مع مستواه قبل عام.

وترتبط أرباح الشركة ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في أنشطة البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.

وفيما يتعلق بالديون قال البنيان إن الشركة لا تخطط للاقتراض في الوقت الحالي بل تعمل على خفض الدين بنحو 14 مليون ريال من خلال عدم التجديد عند الاستحقاق.

وأشار البنيان إلى أن الشركة تدرس فرصا في إفريقيا للتحول من البيع إلى الإنتاج هناك قائلا إن إفريقيا "سوق واعدة رغم التحديات التشريعية" وتتفقد أيضا فرصا استثمارية في الولايات المتحدة والصين.

وعبر الرئيس التنفيذي المكلف عن تفاؤله بقطاع البتروكيماويات قائلا إن التحول الاقتصادي في السعودية سينعكس إيجابيا على القطاع.