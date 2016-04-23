24.5 مليار ريال أرباح 138 شركة مدرجة بسوق السعودية

انخفضت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم عن الربع الأول من العام الجاري بنسبة خمسة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 23.4 مليار ريال.

وأعلنت 138 شركة أنها حققت أرباحا قدرها 24.5 مليار ريال، بينما منيت 33 شركة بخسائر عن أعمالها قدرها 1.1 مليار ريال.

وتبلغ رؤوس أموال الشركات المساهمة في السوق السعودية 501 مليار ريال بلغت قيمتها السوقية حسب إغلاق الأسبوع الماضي 1.51 تريليون ريال، وتعد الشركة السعودية للكهرباء الأكبر لجهة رأس المال البالغ 41.166 مليار ريال، وبعدها شركة المملكة القابضة بـ37 مليار ريال، ثم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وبنك الرياض برأسمال 30 مليار ريال لكل منهما.

وحسب البيانات التي أعلنتها الشركات، فإن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" جاءت في مقدمة الشركات بأرباح قدرها 3.41 مليار ريال عن الربع الأول على الرغم من انخفاضها بنسبة 13 في المئة عن الرابع المماثل من العام الماضي.

وجاء البنك الأهلي التجاري في المرتبة الثانية بأرباح قدرها 2.631 مليار ريال بزيادة 0.96 في المئة، ثم شركة الاتصالات السعودية بأرباح قيمتها 2.375 مليار ريال بانخفاض نسبته خمسة في المئة، ثم مصرف الراجحي بأرباح بلغت 2.017 مليار ريال بنسبة زيادة 33 في المئة.