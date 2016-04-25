الخرافي: لا معوقات أمام استحواذ أديبتيو على أمريكانا

قال رئيس مجلس إدارة شركة "أمريكانا"، مرزوق الخرافي، إن إجراءات استحواذ مجموعة "أديبتو" على حصة مسيطرة في "أمريكانا" تسير حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف الخرافي أن عدم تمديد فترة الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على الشركة، يشير إلى عدم وجود أي معوقات إدارية أو قانونية لإتمام الصفقة.

وأشار إلى أن كل ما ينشر عن قيمة الصفقة أو حجمها هو محض تكهنات، لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أن التوزيعات الكبيرة التي أقرتها العمومية ليست لها علاقة بمسار صفقة بيع الشركة.

كما أوضح الخرافي أن الشركة نجحت في خفض ديونها خلال العام الماضي إلى 58 مليون دينار.

وتقدر القيمة السوقية لـ"أمريكانا" بثلاثة مليارات و400 مليون دولار. وكان تحالف "أديبيتو" قد أعلن في فبراير الماضي عن توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة "الخير القابضة" للاستحواذ على 69% من "أمريكانا".