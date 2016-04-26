أرباح الشركات الصينية الحكومية تهبط 13.8% في الربع 1

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة هبطت 13.8% في الربع الأول من 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، رغم أن معدل التراجع انحسر قليلا في الشهر الثالث من العام.



وبلغ إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة 432.3 مليار يوان (66.56 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت الإيرادات 3% إلى 9.95 تريليون يوان.



وقالت الوزارة إن شركات المستحضرات الطبية والبتروكيماويات سجلت زيادات كبيرة نسبيا في الأرباح، في حين هبطت أرباح شركات مواد البناء والإلكترونيات والتبغ مقارنة مع الربع الاول من 2015. وسجلت شركات الفحم والصلب والفلزات غير الحديدية خسائر.



ولا تشمل البيانات أرباح الشركات المالية المملوكة للدولة.