"ماكدونالدز السعودية" تستعرض قصص نجاحها أمام 120 دولة

اختيرت شركة الرياض العالمية للأغذية، صاحبة حق الامتياز لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز السعودية" في كل من مناطق الوسطى والشرقية والشمالية ممثلة برئيسها العام الأمير مشعل بن خالد آل سعود لتقديم عرض أمام أكثر من 15000 شخص من ملاك وممثلي "ماكدونالدز" حول العالم، وذلك في معرض أقيم أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء اختيار الشركة التي تملك أكثر من 142 مطعماً في السعودية، لتقديم قصة نجاح ونموذج في الرؤية المستقبلية وأساليب التخطيط والإدارة والتطبيق المميز لاستراتيجية "تجربة المستقبل"، التي تهدف إلى توفير تجربة عصرية وفريدة لزبائن الشركة من خلال تطوير إدارة العمليات والعنصر البشري والتكنولوجيا.

وقدم الأمير مشعل بن خالد عرضاً حول نجاح وتميز "ماكدونالدز السعودية" في الإعداد والبدء في تنفيذ خارطة الطريق لـ "تجربة المستقبل"، التي تهدف إلى الارتقاء والتميز في الخدمات التي ستقدم لعملائها خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشار في عرضه إلى أن الشركة "تغلبت على جميع التحديات ومن ضمنها استعداد مطاعم ماكدونالدز الحالية والمستقبلية لما هو قادم، إضافة إلى تحدي اتباع الأسلوب والتسلسل الصحيح للتطبيق عند البدء برحلة (تجربة المستقبل)، وتأمين المصادر المادية والبشرية المطلوبة للتأكد من تحقيق تطبيق ناجح وضمن الوقت المحدد".

وأوضح الرئيس العام للشركة أنه "في ما يتعلق بالأساس الصحيح، سنركز على تقوية إدارة عملياتنا وتقديم خدمة ورعاية أفضل لعملائنا الآن وقبل أن يمضوا معنا نحو المستقبل. وفي ما يتعلق بمجال التكنولوجيا، قمنا بالتأكد من وضع الأساس الصحيح من خلال التطوير المستمر لأنظمتنا التكنولوجية الحديثة".

وأضاف: "إن استراتيجيتنا ومنذ البداية كانت في التركيز على المطاعم ذات المباني المستقلة، المصممة من حيث المساحات برؤية مستقبلية، حيث ستسمح لنا بتقديم عناصر (تجربة المستقبل) بشكل كامل وبتكاليف أقل".

وتطرق إلى ثلاثة عناصر ساهمت في نجاح الشركة، وهي التوافق الكامل بين فريق العمل وفق رؤية وهدف واضحين، والتطبيق الشامل والسريع، والاستماع بشكل مستمر للزبائن مع الاستعداد التام لتغيير خططنا لتتماشى مع توقعاتهم".

وختم بالتشديد على "أهمية إيجاد بيئة عصرية وحديثة بشكل أكبر في مطاعمنا لنستمر بجعلها أماكن يرغب زبائننا الكرام بزيارتها دوماً".