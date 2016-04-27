أبل تعلن أول تراجع في مبيعات "آيفون" منذ 13 عاماً

أعلنت شركة "أبل" عن تراجع مبيعاتها في الربع الأول من عام 2016، وهو التراجع الأول في مبيعات الشركة منذ 13 عاما، عازية هذا التراجع إلى انخفاض إيراداتها من مبيعات هاتف "أيفون" التي تمثل ثلثي إيرادات الشركة.

وباعت أبل نحو 51.2 مليون هاتف في الربع الأول من 2016 بقيمة 32.9 مليار دولار مقابل 61.2 مليون جهاز بقيمة 40.3 مليار دولار في الربع الأول من 2015.

وسجلت أبل الحد الأدنى من توقعاتها من الأرباح، عند 50.6 مليار دولار بنسبة تراجع تبلغ 13% وذلك بعد تراجع مبيعات هاتفها الشهير آيفون في الربع الأول بنسبة 18%.

وكانت أبل تتوقع تراجعا في إيراداتها بأقل من التراجع الفعلي، بين 50 مليار دولار و53 مليار دولار.