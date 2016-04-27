الخطوط السعودية تقترب من طرح 30% من وحدة الشحن

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، صالح الجاسر، إنه يجري حالياً إنهاء الملفات الخاصة بطرح 30% من أسهم شركة الخطوط السعودية للشحن للاكتتاب العام، بحسب ما نشرته صحيفة Gulfnews.

ورجح الجاسر أن يتم الطرح في بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن طرح الوحدات التابعة للخطوط السعودية هو جزء من استراتيجية خماسية للوصول إلى الربحية بحلول عام 2020.

بهذا تكون وحدة الشحن ثالث وحدة تطرح للاكتتاب بعد التموين والخدمات الأرضية.

وأضاف الجاسر أن الخطوط السعودية غيرت استراتيجيتها لتتماشى مع "رؤية السعودية 2030".