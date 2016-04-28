نمو أرباح "تبريد" الفصلية 4% إلى 63 مليون درهم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) "تبريد"، شركة تبريد المناطق الإقليمية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الخميس عن نتائجها المالية المدققة للربع الأول من العام 2016، حيث يستمر الأداء المالي القوي مدفوعاً بعمليات الشركة الواسعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وشملت أبرز النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016، ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 3.6%، محققًا 63.4 مليون درهم (مقارنةً مع 61.2 مليون درهم في الربع الأول من العام 2015، وارتفاع إيرادات المجموعة بواقع 6.7%، محققةً 255.5 مليون درهم (مقارنةً مع 239.5 مليون درهم في الربع الأول من العام 2015).

إلى ذلك، ارتفعت إيرادات أعمال وحدة المياه المبردة الأساسية بواقع 3.7%، محققةً 222.3 مليون درهم (مقارنةً مع 214.4 مليون درهم في الربع الأول من العام 2015). وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 4.9%، محققةً 124.8 مليون درهم (مقارنةً مع 119 مليون درهم في الربع الأول من العام 2015. وارتفعت حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بواقع 26.4%، محققةً 21.9 مليون درهم (مقارنةً مع 17.3 مليون درهم في الربع الأول من العام 2015). فيما تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6 فلس للسهم الواحد عن العام 2015، مقارنةً بـ 5 فلس للسهم الواحد عن العام 2014.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد": "نجحت تبريد على مرِّ السنوات في نقل المعرفة والخبرة التي اكتسبتها في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أسواق إقليمية هامة، ما مكّن الشركة من مواصلة تنمية أعمال وحدة المياه المبردة الرئيسية وتحقيق نتائج قوية ومستقرة. وتشكل عمليات شركة "تبريد" خارج دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نسبة 29% من إجمالي قدرة التبريد الموصلة للعملاء، وتساهم تقريبًا بنسبة 25% من الأرباح".

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "تمتاز شركة "تبريد" بحضور إقليمي رائد، حيث تمتلك وتشغل 69 محطة لتبريد المناطق في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر أكثر من 977,000 طن تبريد للعديد من مشاريع البنية التحتية الحيوية في المنطقة. وفيما نتطلع قدمًا، نتوقع أن يستمر هذا الحضور الإقليمي بتعزيز أداء الشركة وبتوفير فرص جديدة للنمو يمكن الاستفادة منها بفضل القدرة المالية والكفاءة التشغيلية اللتين تتمتع بهما شركة "تبريد".

وتوفر شركة "تبريد" خدماتها للعديد من المشاريع الهامة في المنطقة، بما في ذلك كافة المشاريع التطويرية في جزيرة الماريه في أبوظبي، مثل مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"سوق أبوظبي العالمي"، وكافة المشاريع التطويرية في جزيرة ياس، مثل "عالم فيراري"، و"حلبة مرسى ياس"، و"ياس مول"، بالإضافة إلى معالم بارزة أخرى محليًا وإقليميًا، منها "جامع الشيخ زايد الكبير"، و"مترو دبي"، و"جزيرة اللؤلؤة" في دولة قطر، ومشروع تطوير "جبل عمر" في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.