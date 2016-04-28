"دور للضيافة" تستثمر 87 مليون ريال لتطوير فندق في ينبع

أعلنت شركة "دور للضيافة" عن توقيع اتفاقية امتياز مع ماريوت الدولية خلال فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في دبي اليوم حيث يشكل فندق كورت يارد وفندق ريزيدنس إن في ينبع باكورة هذه الاتفاقية.

وستقوم شركة دور للضيافة، بتطوير الفندق على أرض مساحتها ٧٤٦٧ متر مربع، باستثمار وقدره ٨٧ مليون ريال سعودي ليكون أول فندق كورت يارد من ماريوت وريزيدنس إن من ماريوت الدولية يتم تطويره وفقاً لاتفاقية الامتياز.

وقال الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة "نعتز بشراكتنا مع ماريوت الدولية ونسعى دائماً للارتقاء بها، تماشياً مع استراتيجيتنا التي تؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية والحفاظ عليها وتطويرها. إن مشاركتنا في ملتقى الاستثمار الفندقي تعزز دور الشركة الريادي التي تقوم به عبر تطوير وإدارة فنادق ومجمعات سكنية في المملكة من خلال مشاركة خبرتنا الممتدة على مدى ٤٠ عاماً في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من الشركاء الإقليميين والعالميين لتطوير قطاع الضيافة في المملكة، الذي يعد بمستقبل زاهر."

وقال ألكس كيرياكيدس، الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لماريوت الدولية: "نحن فخورون للغاية بهذه الشراكة التي نسعى أن تكون طويلة الأمد مع شركة دور للضيافة. إن المملكة العربية السعودية هي واحدة من الأسواق الرئيسية التي نستهدفها سواء بالنسبة للفنادق الحالية أو المشاريع التي سيتم تطويرها خلال الخمس سنوات المقبلة في جميع مدن المملكة من خلال هذه الاتفاقية، وأن تواجدنا في هذا السوق الحيوي طوال هذه السنوات يعود إلى الدعم المستمر من شركائنا في شركة دور للضيافة ومن حكومة المملكة العربية السعودية".

الجدير بالذكر أن شركة دور للضيافة قدمت طلباً لتصميم الفندق، وبموجبه فازت شركة هينينغ لارسن بالتصميم الذي قدمته للفندق الذي يضم ١٥٠ غرفة وشقة فندقية، بمساحة بناء إجمالية ١٢،٥٤٠ متر مربع.

يشار إلى أن شركة دور للضيافة (الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية ـ الفنادق سابقاً)، إحدى أعرق الشركة المتخصصة في مجال الضيافة، وتأسست عام 1976، وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة في سوق المال (تداول).

وتقوم الشركة على تملك وتطوير وإدارة مجموعة واسعة من الفنادق والوحدات السكنية في أنحاء المملكة. في عام 2014 عززت الشركة نشاطها في قطاع الضيافة بإعلانها عن خطتها الاستراتيجية باستثمار 1.5 مليار ريال لتضم محفظة الشركة بحلول العام 2023، 20 فندقاً و6 مجمعات سكنية.

وتلعب دور للضيافة دورًا فاعلاً في نجاح وتطوير قطاع الضيافة في المملكة، من خلال تقديم مفهوم جديد للضيافة السعودية والتميز في تقديم خدماتها، لتكون الشريك الأفضل لأي شريك محلي أو اقليمي أو عالمي داخل المملكة. وجسدت دور للضيافة مفهوم الشراكة من خلال شراكتها مع ماريوت العالمية ومجموعة فنادق انتركونتيننتال (IHG). وتساهم دور أيضاً بتطوير الضيافة المتخصصة في المدن المقدسة من خلال علامتها التجارية مكارم التي قامت مؤخراً بإطلاق هويتها الجديدة والإعلان عن تشغيل 10 فنادق خلال الخمس سنوات المقبلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.