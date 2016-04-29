أرباح "أمازون" تفوق التوقعات بفضل الخدمات السحابية

أعلنت "أمازون.كوم" عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين، لترتفع أسهمها في معاملات ما بعد الإغلاق مظهرة القوة السوقية المتنامية لنشاطها الأساسي في مجال التجزئة وقسم الخدمات السحابية الجديد، بحسب "رويترز".



وزادت إيرادات الشركة 28.2% إلى 29.13 مليار دولار، وارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية 64% إلى 2.56 مليار دولار، كما زادت أرباح التشغيل لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 604 ملايين دولار.



وبلغ صافي ربح الربع الأول من العام الجاري 513 مليون دولار، بما يعادل 1.07 دولار للسهم، مقارنة مع خسارة قدرها 57 مليون دولار أو 12 سنتا للفترة المقابلة من العام الماضي.



وتوقع المحللون في المتوسط ربحا قدره 58 سنتا للسهم وإيرادات 27.98 مليار دولار، وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/اس.