الفالح رئيساً لمجلس إدارة "معادن"

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن إجراء تعديلات في مجلس إدارتها بناء على قرار مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - الذراع الاستثماري للحكومة - باستبدال ممثليه في مجلس إدارة الشركة، تطلعاً من الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في المملكة، والاستفادة من "معادن" كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين في البلاد، ولإحداث تغيير يواكب تطلعات رؤية الحكومة للفترة القادمة على نحو يعزز مسيرة البناء والتنمية، وفقاً لما أوضحه قرار الصندوق.

وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"، استبدال ممثلي الحكومة الحاليين في شركة "معادن" اعتباراً من 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016، بكل من: المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عبدالله بن محمد العيسى، لبنى بنت سليمان العليان، وعبدالله بن إبراهيم السعدان.

كما عين مجلس الإدارة الجديد في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، المهندس الفالح رئيساً للمجلس.

وأعلنت الشركة أيضاً أن مجلس الإدارة عين كلاً من المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو عضوين مستقلين في المجلس، وذلك اعتباراً من 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016.

كما تضمن إعلان الشركة إعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما يتوافق والتغييرات في المجلس.

وكان مجلس إدارة "معادن" قد قبل استقالة المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة)؛ وذلك اعتباراً من 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م.

يذكر أن خالد الفالح يمتلك خبرة عريقة في شركة "أرامكو" السعودية حيث عين رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية منذ العام 2009 حتى أبريل عام 2015، حيث عين وزيراً للصحة، ويشغل أيضا رئاسة مجلس إدارة "أرامكو".