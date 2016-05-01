65 مليون كيلومتر مسافات مقطوعة لأسطول ناقلات غازكو

قدرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) إجمالي المسافات المقطوعة لأسطول ناقلات الغاز الخاصة بها للعام الميلادي الماضي بـ 65 مليون كيلومتر، بإجمالي كمية الغاز منقولة بلغت 1.8 ألف طن.

وقالت الشركة إن ناقلات الغاز تقوم بأكثر من 200 رحلة يوميا من مصادر الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية إلى محطات الشركة السبع، وانطلاقا من حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير السلامة العالمية فقد قامت غازكو بتحديث أسطولها من الصهاريج والشاحنات بضم 100 رأس شاحنة، و50 صهريجا إلى أسطولها خلال عام 2015م وحرصت غازكو أن تكون جميع ناقلاتها متوافقة مع المواصفات والمتطلبات العالمية مثل (ADR) والتي تشدد على اتباع عوامل الأمن والسلامة في نقل المواد الخطرة.

وأفادت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن أسطول الشركة من ناقلات الغاز بلغ أكثر من 500 ناقلة، منها 32% صهاريج بسعة 50 ألف لتر والتي بدورها أسهمت بشكل إيجابي في تحقيق معدلات أعلى في نقل الغاز إلى كل مناطق المملكة وزيادة في مستوى السلامة.