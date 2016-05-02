الحركة العالمية للشركات الناشئة تنطلق في "جيتكس 2016"

كشف معرض أسبوع "جيتكس" للتقنية عن استضافة وإطلاق حركة "جيتكس للشركات الناشئة"، أحد أكثر التجمعات العالمية للشركات الناشئة على مستوى العالم، حيث سيتم عبره تمثيل أكثر من 30 دولة، بهدف الجمع بين أصحاب الشركات والمبتكرين والمستثمرين والمشترين لأول مرة في دبي، حسب صحيفة "البيان".

وتتألف حركة "جيتكس للشركات الناشئة" من أكثر من 400 شركة ناشئة، وما يزيد عن ألف صاحب شركة ومستثمر ومستشارين من الشركات الناشئة العالمية. وسوف يُلقي هذا التجمع الحصري الضوء على أكثر الشركات الناشئة ابتكاراً في مختلف أنحاء العالم، كما سيقدم لهم منصة للبيع وإقامة الشراكات وجذب المستثمرين، وسيتمكن المشاركون أيضاً من التنافس على الجوائز وحضور مؤتمر تفاعلي لمناقشة التحديات التي يواجهها أصحاب الشركات، ومقابلة الشخصيات الرائدة في الصناعة.

ومن المتوقع أن يجتذب أسبوع "جيتكس" للتقنية أكثر من 146,000 زائر من أكثر من 140 دولة، من بينهم 22,000 من التنفيذيين، و3,500 عارض من 55 دولة، وذلك خلال الفترة من 16 - 20 أكتوبر 2016 في مركز دبي التجاري العالمي.