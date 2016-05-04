تراجع أرباح "رويال دتش شل" إلى 1.6 مليار دولار

انخفضت أرباح "رويال دتش شل" للربع الأول من العام الحالي بنحو58% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل مليارا وست مئة مليون دولار. وجاءت النتائج أفضل من متوسط توقعات المحللين التي كانت عند مليار و180 مليون دولار.

يذكر أن أرباح "رويال دتش شل" تتضمن أرباح شركة "بي جي غروب"، التي كانت قد استحوذت عليها الشركة في فبراير الماضي.

يشار إلى أن الشركة تقوم حاليا باستخدام مصافي النفط ومصانع مواد الكيمياوية في خطة لمواجهة تراجع الأرباح من إنتاج النفط والغاز.

كما قامت الشركة مؤخرا بتقليص الإنفاقات والاستغناء عن آلاف الوظائف بهدف تحسين الكفاءة وتقليص خشائر الشركة.

الجدير بالذكر أن استحواذ الشركة الأخير على "بي جي" يسهم برفع مديونياتها، الأمر الذي دفع وكالة فيتش إلى خفض التصنيف الائتماني لها.