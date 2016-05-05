رويترز: السماح لمجموعة بن لادن بالعمل في مشاريع حكومية

أكدت مصادر في مجموعة بن لادن لوكالة رويترز، صدور مرسوم يعيد تصنيف المجموعة، ما يسمح لها بمزاولة التقدّم بعروض للحصول على مشاريع حكومية جديدة.

يأتي ذلك بعد نحو ثمانية أشهر على الحظر الذي فرض على مجموعة بن لادن عقب التحقيقات وراء سقوط رافعة تابعة لها في مكة المكرمة.

كذلك أشارت رويترز إلى رفع حظر السفر عن كبار مديري "بن لادن" بعد الحادثة.

وتأتي أخبار رويترز مؤكدة لما ذكرته صحيفة "الوطن" صباح اليوم عن مصادر لها بإعادة تصنيف مجموعة بن لادن.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إنه استجابة للأمر السامي ستستأنف الشركة العمل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وفي أعقاب هذه الأخبار الإيجابية، ارتفعت أسهم البنوك في السوق السعودية والتي تعتبر بأغلبيتها جهات دائنة لبن لادن.