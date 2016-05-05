"قطر للاستثمار" تستحوذ على فندقي سانت ريجيس في أميركا

أكدت مصادر لـ "بلومبرغ" أن هيئة قطر للاستثمار تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على فندق St. Regis الفخم في نيويورك وسان فرانسيسكو من سلسلة الفنادق والمنتجعات العالمية Starwood وذلك في صفقة تُقدّر بنحو مليار دولار.

يُذكر أن هيئة قطر للاستثمار كانت قدّ أسست ذراعاً للاستثمار العقاري عام 2009 ، حيث بلغ حجم استثماراتها العقارية حول العالم 38 مليار دولار بينها الاستحواذ على سانت ريجيس في روما عام 2014 .

وافتتحت الهيئة مكتبا لها في نيويورك العام الماضي، لإدارة استثماراتها الأميركية المتنامية، حيث قالت انها تعتزم استثمار 35 مليار دولار في السوق الأميركية.

تجدر لإشارة إلى ان ستاروود تقوم ببيع بعض اصولها العقارية استعدادا لإتمام الاستحواذ عليها من قبل ماريوت.