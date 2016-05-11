شركة أبوظبي للطاقة تخسر 608 ملايين درهم في الربع الأول

تكبدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة خسائر بلغت 608 ملايين درهم في الربع الأول من العام، مقارنة بأرباح بلغت 256 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

يذكر أن "طاقة" قد نفت الشهر الماضي ما نقلته وكالة "رويترز" حول نية الشركة بيع أصولها الخارجية من النفط والغاز، بهدف التركيز على نشاطها الأساسي في توليد الطاقة وإنتاج المياه.

هذا بالإضافة إلى أن التقرير السنوي لشركة "طاقة" للعام 2015، أشار إلى أن الشركة لديها اتفاقية مع طرف آخر سيشتري غالبية أصولها النفطية في أميركا الشمالية وأوروبا وكردستان العراقية، بسعر متفق عليه.