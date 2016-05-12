مشاريع جديدة ترفع مبيعات "بالم هيلز" بنسبة 62%

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى أكبر شركات القطاع العقاري المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمال قوية عن الربع الأول لعام 2016، حيث سجلت إجمالي حجوزات بقيمة 2.2 مليار جنيه، بارتفاع 62% على أساس سنوي.

وأرجعت المجموعة المالية "بلتون القابضة" هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعات الشركة في كافة المواقع، حيث ارتفعت مبيعات قطاع غرب القاهرة بنسبة 60%، وشرق القاهرة بنسبة 32%، والساحل الشمالي بنسبة 8%.

ولم تورد الشركة في قوائم أعمالها نسبة المبيعات المتعاقد عليها، إلا أن مبيعات غرب القاهرة ارتفعت بدعم من بدء مشروع الشركة الجديد "بالم فالي" وبسبب بيع الوحدات المتبقية في مشروع "جولف إكستنشن"، في حين ارتفعت مبيعات شرق القاهرة بدعم من بدء الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى في مشروع "كابيتال جاردنز".

ورفعت الشركة إجمالي الحجوزات المستهدفة لعام 2016 من 6.5 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه نظرا لظروف السوق القوية وارتفاع الطلب على مزيج منتجاتها، وبلغت السيولة النقدية لدى الشركة 1.3 مليار جنيه حتى 31 مارس 2016، في حين ارتفعت أوراق القبض إلى 8 مليارات جنيه مقابل نحو 7.6 مليار جنيه نتيجة ارتفاع المبيعات.

وعلى الصعيد المالي، ارتفعت التسليمات بنسبة 47% في الربع الأول لعام 2016 على أساس سنوي إلى 377 وحدة، وهو ما يرجع إلى تسريع وتيرة التشييد الناتجة عن مضاعفة الشركة لحجم الإنفاق على أعمال التشييد في الربع الأول لعام 2016 إلى 582 مليون جنيه مقابل نحو 289 مليون جنيه في الربع الأول لعام 2015.

وأرجعت "بلتون" الضغوط على صافي الأرباح في الربع الأول من العام الجاري إلى انتهاء فترة الإعفاء الضريبي، وبالتالي بدأت دفع بالم هيلز دفع ضرائب بدءاً من فبراير الماضي، وأيضاً ارتفاع حصة الأقلية لأن معظم الوحدات التي تم تسليمها كانت متعلقة بمشروعات مملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير وشركات أخرى.