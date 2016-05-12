"آيبيك" تختار 9 بنوك لإصدار سندات مقومة باليورو

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" اختارت 9 بنوك من أجل ترتيب إصدار سندات مقومة باليورو، وهي البنوك ذاتها التي أقرضت "آبار للاستثمار" عند إصدارها سندات مماثلة في مارس.

قد يواجه إصدار سندات في وقت قريب صعوبات في ظل تفاقم الخلاف بين آيبيك التابعة لحكومة أبوظبي والصندوق الماليزي، حيث قامت آيبيك أمس بسداد فائدة بقيمة 52 مليون دولار على السندات التي كانت قد ضمنتها لصالح الصندوق الماليزي الذي تخلف 3 مرات عن دفع استحقاقاته.

وقد أكدت آيبيك أنها ستواصل مطالبتها بحقّها وبالتعويض من قبل الحكومة الماليزية عن قيمة هذه السندات، إضافة إلى الفوائد التي تدفعها كل فترة.

مصادر ذكرت أن آيبيك ستستخدم السندات الجديدة لإعادة تمويل ديون قائمة، علما أنه يستحق على الشركة سداد سندات مقومة باليورو بـ1.25 مليار يورو بعد يومين.