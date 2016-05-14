"بترو رابغ" تنفذ توسعات بمشاريع تعزز قدرتها التنافسية

تنتظر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بشغف حصولها على إمدادات إضافية من لقيم غاز الإيثان من شركة أرامكو السعودية بسعة قدرها 30 مليون قدم قياسية مكعبة يومياً، وذلك لدعم مشروع توسعة الشركة بترورابغ2 الذي يشمل توسعة وحدة تكسير الإيثان من 95 مليون قدم قياسية مكعبة يومياً إلى 125 مليون قدم قياسية مكعبة يومياً، والتي تستهدف تصعيد حجم الطاقة الإنتاجية للوحدة لإنتاج الإيثيلين من 1.3 مليون طن متري سنوياً إلى 1.6 مليون طن متري سنوياً بحسب جريدة الرياض.

ويأتي هذا الترقب والانتظار لإمدادات لقيم غاز الإيثان بعد أن نجحت (بترورابغ) أخيراً بإتمام الأعمال الميكانيكية لتوسعة وحدة تكسير الإيثان أواخر الربع الأول 2016، والتي من المخطط أن تساهم في زيادة إيرادات مبيعات الشركة بقيمة تقدر بنحو 750 مليون ريال خلال 2016، في حين من المتوقع أن يتم تشغيل باقي وحدات المشروع تدريجياً خلال النصف الثاني من 2016.

ويشكل مشروع توسعة وحدة تكسير الإيثان جزءا ضمن مشاريع بترورابغ2 الضخمة المقدرة تكلفتها 32 مليار ريال، وتشمل بناء مجمع لمعالجة النافثا والعطريات لمعالجة أكثر من 2.7 مليون طن سنويا من النافثا، وإنتاج أكثر من 1.3 مليون طن سنويا من الباراكسيلين وقائمة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية الأخرى التي سوف يتم إنتاجها لأول مرة في المملكة وأبرزها مطاط الإيثيلين بروبلين ديين مونومر، وأولفينات البلاستيك الحراري، وميتاكريليت الميثيل، وميتاكريليت بولي الميثيل، حيث من المخطط عند الانتهاء من المشروع تمكن مجمع الشركة من إنتاج طاقة 5 ملايين طن متري سنويا من المنتجات البتروكيماوية و15 مليون طن متري سنويا من المشتقات النفطية.

وتعكف بترورابغ حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع أخرى جديدة تشمل مشروع بناء وحدة إنتاج البوليول بطاقة 220 ألف طن سنوياً، ومشروع بناء وحدة معالجة النافثا لإنتاج الوقود النظيف بطاقة 17 ألف برميل يومياً، ومشروع بناء وحدة استخلاص الكبريت بطاقة 106 آلاف طن سنوياً، حيث من المخطط اختيار مقاول لتنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية والمشتريات، وفور اعتماد المقاول، سيبدأ العمل في النصف الثاني 2016.