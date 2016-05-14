17.7 مليار ريال رؤوس أموال الشركات الخليجية في السعودية

بلغ عدد الشركات الخليجية العاملة في السوق السعودية بنهاية عام 2014، نحو 3719 شركة ما بين "توصية وتضامنية ومحدودة ومساهمة"، برساميل بلغت 17767 مليون ريال. وارتفع هذا النوع من الشركات خلال عام 2014 بنحو 547 شركة مقارنة بالعام السابق له 2013 التي بلغ إجمالي رساميلها نحو 17667 مليون ريال.

وتفصيليا وفقا لبيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بلغ عدد الشركات المحدودة برأسمال خليجي بنهاية عام 2014 نحو 3631 شركة (تشكل 97 في المئة من إجمالي الشركات الخليجية العاملة بنهاية العام)، برأسمال بلغ نحو 14871 مليون ريال، مقارنة بعددها البالغ نحو 3093 بنهاية 2013 برأسمال 14772 مليون ريال بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفع عدد الشركات المساهمة برأسمال خليجي إلى 56 شركة برأسمال 2885 مليون ريال، مقارنة بـ49 شركة خلال عام 2023 برأسمال 2884 مليون ريال. وفيما يتعلق بشركات التضامن برأسمال خليجي، فقد ارتفع عددها بشركتين، حيث وصل عددها إلى19 شركة، مقارنة بـ 17 شركة خلال العام السابق له 2013، فيما لم تشهد شركات التوصية برأسمال خليجي، أي تغيير خلال العام، بنحو ثلاث شركات يبلغ حجم رأسمالها 13 مليون ريال بنهاية العامين.

ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي عدد الشركات العاملة في السعودية، نحو 103625 شركة برساميل 1.32 تريليون ريال، بنهاية 2014، منها خمس شركات مساهمة أجنبية برساميل 461 مليون ريال، و12 شركة توصية بسيطة برأسمال أجنبي 27 مليون ريال، إلى جانب1949 شركة محدودة أجنبية برأسمال 16216 مليون ريال.