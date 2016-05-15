بايونيرز تضاعف استثماراتها وتطلق صناديق جديدة بمصر

تعتزم مجموعة بايونيرز القابضة للاستشارات المالية، ضخ نحو 1.7 مليار جنيه في استثمارات جديدة بمصر قبل نهاية العام الجاري، كما تدرس حالياً إطلاق صناديق أخرى في قطاع الاستثمار المباشر ضمن حزمة منتجات جديدة متوقع طرحها خلال العامين القادمين.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بايونيرز القابضة، وليد زكي، أن هذه الاستثمارات الجديدة موزعة ما بين صفقات استحواذ وزيادات رؤوس أموال في شركات تابعة للمجموعة، في إطار خطتها الاستثمارية داخل السوق المصرية.

ولفت إلى أن شركته تسعى للتركيز على السوق المحلية بالدرجة الأولى لما به من فرص استثمارية جيدة، مضيفاً أنه ليس لديها أي رغبة للتوسع في الأسواق الخارجية في الوقت الراهن.

وكشف أن مجموعته واصلت استثماراتها في مصر رغم الصعوبات السياسة والاقتصادية التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير، واقتنصت حصصا مسيطرة في العديد من الشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن المجموعة ضخت استثمارات تجاوزت قيمتها 3.6 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، استحوذت خلالها على العديد من الشركات في قطاعات الأغذية والصناعة والعقارات والمقاولات بجانب قطاعات أخرى.

وأكد أن الشركة مستمرة في استراتيجية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حيث تستهدف تنفيذ عدد من الاستحواذات بالإضافة إلى طرح شركة رؤية العقارية التابعة لها في البورصة المصرية، بعد أن عينت شركة الاستشارات القانونية العالمية "بيكر آند ماكينزي" كمستشار قانوني، ومكتب برايس ووتر هاوس كووبرز مستشاراً للتقييم.

وقال إنه من المخطط إتمام طرح شركة رؤية خلال العام الحالي، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد التوقيت المناسب فور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لذلك.

وأضاف أن بايونيرز القابضة تعتزم تسريع المشروعات القائمة حالياً بشركة رؤية القابضة من خلال الاستغلال الجيد والمدروس لمخزونها من الأراضي والبالغ 10 ملايين متر وضخ استثمارات جديدة في المشروعات المستقبلية لها، لاسيما أن تلك المشاريع ستضيف بعداً إضافياً لمحفظة المجموعة العقارية في نشاط الإسكان الفاخر والفيلات بالإضافة إلى الإسكان المتوسط والتجاري من خلال شركات القاهرة للإسكان والصعيد للمقاولات والمتحدة للإسكان.

ونوه إلى أن شركته تمتلك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية، لافتاً إلى أن بايونيرز القابضة أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الاستثمارية ليس فقط في السوق المصرية ولكن في المنطقة العربية ككل، لتضم تحت مظلتها حالياً 57 شركة تابعة منهم 11 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.

وسيتركز نشاط المجموعة على التوسع من خلال ذراعيها العقاري والصناعي في مجالات الاسكان والعقارات والمقاولات والأغذية والصناعة والأنشطة المكملة، مضيفاً أنه لديها حالياً عدة فرص للاستحواذ على شركات غير مقيدة بالبورصة.

وأشار إلى أن محفظة المجموعة الاستثمارية موزعة بين حصص في شركات عقارية مثل القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان ورؤية العقارية والصعيد العامة للمقاولات والجيزة العامة للمقاولات وحصص في شركات غذائية مثل العربية لمنتجات الألبان وأخرى صناعية مثل الكابلات الكهربائية المصرية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف وعدد من الشركات الأخرى.

وحول خطط مجموعته في قطاع صناديق الاستثمار، قال إنها تدير صندوقين وهما "الرائد" صندوق أسهم برأسمال 50 مليون جنيه، والثاني صندوق الاستثمار العقاري وهو صندوق استثمار مباشر برأسمال 126 مليون جنيه وهو يحقق عائداً حالياً ضعف ما حققه في عام 2010، مضيفاً أن استثمارات الصندوقين تتركز في قطاع الاستثمار المالي وفي مجال العقارات بمشاركة العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى في مصر.