"آيفون 7" يدفع وارن بافيت لضخ 1.1 مليار دولار في آبل

يراهن الملياردير الأميركي وارن بافيت Warren Buffet رئيس مجلس إدارة Berkshire Hathaway على شركة "آبل" بعد شراء أسهم بقيمة 1.1 مليار دولار وذلك على الرغم من التوقعات المتشائمة التي تدور حول الشركة هذه الأيام.

وقد تكون الأسباب وراء ثقة Berkshire في "آبل" هي قدرة الشركة على ابتكار منتجات جديدة قد تعزز إيراداتها، من بينها هاتف iphone 7 الذي ستكشف عنه الشركة لاحقا هذا العام أو المنتجات القائمة على تقنية الواقع الافتراضي.

وكانت "آبل" قد حذرت من استمرار تراجع مبيعات آيفون في الأشهر الثلاثة المقبلة بعد انخفاض أرباحها الفصلية، ومع ذلك قام محللان فقط من بين 50 محللا في وكالة بلومبيرغ بالتوصية لبيع أسهم الشركة.