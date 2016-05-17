"فودافون قطر" تعمق خسائرها السنوية لـ 465.7 مليون ريال

سجلت شركة "فودافون قطر" التابعة لمجموعة "فودافون" العالمية اليوم الثلاثاء، زيادة في خسائر الربع الأخير من السنة المالية.

وبلغ صافي خسارة الشركة 180 مليون ريال (49.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس، بحسب بيان للبورصة. وكانت الشركة قد تكبدت خسارة قدرها 66 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبدأ السنة المالية لشركة "فودافون قطر" في الأول من أبريل.

وقالت "فودافون قطر" في بيان إن صافي خسائرها في السنة المالية 2015-2016 بلغ 465.7 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 215.8 مليون ريال في السنة السابقة.

ولم تحقق "فودافون قطر" صافي ربح فصلي منذ انتهاء احتكار شركة أريد الحكومية للسوق المحلية في العام 2009. وسجلت الشركة حتى الآن زيادة في الخسائر على مدى ستة أرباع متتالية في الوقت الذي تخفض فيه منافستها أريد الأسعار وتسعى حثيثا لزيادة حصتها من الإيرادات.